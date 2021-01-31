ОМОН задерживает разбежавшихся участников незаконной акции в подъездах домов

15:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники спецназа ОМОН задерживают участников незаконной акции, спрятавшихся в подъездах жилых домов в Москве.

Как передает корр. ТАСС, по дороге к СИЗО «Матросская Тишина» на Русаковской улице группа участников акции была остановлена спецназовцами, но часть из них разбежалась по дворам и спряталась в подъездах, где их задерживают сотрудники ОМОН. Сейчас проверяются все дворы и дома на Русаковской улице. Местные жители по просьбе омоновцев открывают входные двери в подъезды.