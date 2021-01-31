По данным ГУ МВД в Москве в незаконной акции приняли участие около 2 тыс человек

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», — сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», — подчеркнули в ведомстве.