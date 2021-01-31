По данным ГУ МВД в Москве в незаконной акции приняли участие около 2 тыс человек
16:10 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ, стали участниками несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 мск принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», — сказали в пресс-службе.
В главке отметили, что около 600 участников предприняли попытку организованного прохода по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», — подчеркнули в ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:30 31.01.2021
- СЖР сообщает о задержании 35 журналистов на незаконных акциях по России
- 16:05 31.01.2021
- Посольство США в России призвало власти "уважать международно признанные права человека и свободу прессы"
- 16:00 31.01.2021
- Наводнение в Париже: Сена затопила многие набережные в городе
- 15:41 31.01.2021
- ОМОН задерживает разбежавшихся участников незаконной акции в подъездах домов
- 15:20 31.01.2021
- Фадеев заявил, что Сванидзе и Бабушкин "посещают подобные акции уже много лет в личном качестве"
- 15:00 31.01.2021
- Глава СПЧ Фадеев: То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение к защите прав...
- 14:50 31.01.2021
- По данным ОНК, в Москве на незаконных акциях задержано уже 150 человек
- 14:45 31.01.2021
- Супруга Алексея Навального Юлия задержана полицией
- 14:16 31.01.2021
- Полиция впервые применила в Москве тактику "крэкдауна" - СМИ
- 13:30 31.01.2021
- В районе трех вокзалов Москве участники незаконной акции перекрыли движение транспорта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать