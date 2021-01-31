СЖР сообщает о задержании 35 журналистов на незаконных акциях по России

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число задержанных на несанкционированных акциях в России работников СМИ составляет 35, большинство из них отпущены после проверки документов, об этом ТАСС сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«По состоянию на 15:30 по России задержано 35 работников СМИ. Больше всего в Санкт-Петербурге — 8 журналистов», — сказал он.