0
0
157
НОВОСТИ

МИД России потребовал от Госдепа США прекратить вмешательство во внутренние дела РФ

17:19 31.01.2021 Источник: Интерфакс

МИД России требует от госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.

"Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в фейсбуке ведомства в связи с заявлениями американской стороны в поддержку несанкционированных акций в России.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Энтони Блинкеном - ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали: "Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:31 31.01.2021
Полицейский в ЦАО спас жизнь мужчине
0
57
16:30 31.01.2021
СЖР сообщает о задержании 35 журналистов на незаконных акциях по России
0
222
16:10 31.01.2021
По данным ГУ МВД в Москве в незаконной акции приняли участие около 2 тыс человек
0
233
16:05 31.01.2021
Посольство США в России призвало власти "уважать международно признанные права человека и свободу прессы"
0
309
16:00 31.01.2021
Наводнение в Париже: Сена затопила многие набережные в городе
0
248
15:41 31.01.2021
ОМОН задерживает разбежавшихся участников незаконной акции в подъездах домов
0
327
15:20 31.01.2021
Фадеев заявил, что Сванидзе и Бабушкин "посещают подобные акции уже много лет в личном качестве"
0
336
15:00 31.01.2021
Глава СПЧ Фадеев: То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение к защите прав...
0
378
14:50 31.01.2021
По данным ОНК, в Москве на незаконных акциях задержано уже 150 человек
0
277
14:45 31.01.2021
Супруга Алексея Навального Юлия задержана полицией
0
337

Возврат к списку