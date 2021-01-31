МИД России потребовал от Госдепа США прекратить вмешательство во внутренние дела РФ

17:19 Источник: Интерфакс

МИД России требует от госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.

"Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в фейсбуке ведомства в связи с заявлениями американской стороны в поддержку несанкционированных акций в России.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - подчеркнули на Смоленской площади.

"Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Энтони Блинкеном - ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали: "Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России".