Полицейский в ЦАО спас жизнь мужчине

18:31

В центре Москвы сотрудник полиции спас жизнь мужчине, который поджег себя по личным мотивам, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве. «Сотрудником УНК ГУ МВД России по Москве старшим лейтенантом полиции Алтыновым Ильей в районе д. 29 по ул. Большая Бронная при несении службы был замечен гражданин, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения. Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи», - сообщает ГУ МВД. По данным ведомства, по предварительным сведениям, мужчина решил покончить с собой из-за имущественных проблем.