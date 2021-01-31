Полицейский в ЦАО спас жизнь мужчине
18:31 31.01.2021
В центре Москвы сотрудник полиции спас жизнь мужчине, который поджег себя по личным мотивам, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве. «Сотрудником УНК ГУ МВД России по Москве старшим лейтенантом полиции Алтыновым Ильей в районе д. 29 по ул. Большая Бронная при несении службы был замечен гражданин, который внезапно облил себя горючей жидкостью и предпринял попытку самосожжения. Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи», - сообщает ГУ МВД. По данным ведомства, по предварительным сведениям, мужчина решил покончить с собой из-за имущественных проблем.
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