В столичном метро применили систему распознавания лиц для задержания причастных к незаконным акциям
19:50 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции в московском метро в воскресенье задерживали участников несанкционированной акции с применением системы распознавания лиц. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Определенное количество человек было задержано перед началом несанкционированной акции на центральных станциях метро благодаря видеокамерам с системой распознавания лица», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что система срабатывала на лица, изображения которых занесены в базу как неоднократных участников различных несанкционированных акций, некоторые из которых ранее уже привлекались к ответственности.
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