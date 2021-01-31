В столичном метро применили систему распознавания лиц для задержания причастных к незаконным акциям

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции в московском метро в воскресенье задерживали участников несанкционированной акции с применением системы распознавания лиц. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Определенное количество человек было задержано перед началом несанкционированной акции на центральных станциях метро благодаря видеокамерам с системой распознавания лица», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что система срабатывала на лица, изображения которых занесены в базу как неоднократных участников различных несанкционированных акций, некоторые из которых ранее уже привлекались к ответственности.