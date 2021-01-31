0
0
71
НОВОСТИ

Юлию Навальную могут арестовать на 15 суток

20:40 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруге блогера Алексея Навального Юлии грозит административный арест на срок до 15 суток за нарушение правил организации либо проведения митинга. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

«В отношении моей доверительницы Навальной составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 („Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры“), ей грозит административный арест на срок до 15 суток», — сказала защитник.

Ранее сообщалось, что Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Завтра Щербинский суд определит ей наказание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:11 31.01.2021
По факту перекрытия дорог в Москве 31 января возбуждено уголовное дело
0
94
19:50 31.01.2021
В столичном метро применили систему распознавания лиц для задержания причастных к незаконным акциям
0
203
19:40 31.01.2021
COVID-19 обнаружен в сточных водах крупных городов Франции
0
197
18:31 31.01.2021
Полицейский в ЦАО спас жизнь мужчине
0
258
17:19 31.01.2021
МИД России потребовал от Госдепа США прекратить вмешательство во внутренние дела РФ
0
399
16:30 31.01.2021
СЖР сообщает о задержании 35 журналистов на незаконных акциях по России
0
363
16:10 31.01.2021
По данным ГУ МВД в Москве в незаконной акции приняли участие около 2 тыс человек
0
369
16:05 31.01.2021
Посольство США в России призвало власти "уважать международно признанные права человека и свободу прессы"
0
503
16:00 31.01.2021
Наводнение в Париже: Сена затопила многие набережные в городе
0
382
15:41 31.01.2021
ОМОН задерживает разбежавшихся участников незаконной акции в подъездах домов
0
463

Возврат к списку