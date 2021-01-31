Юлию Навальную могут арестовать на 15 суток

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Супруге блогера Алексея Навального Юлии грозит административный арест на срок до 15 суток за нарушение правил организации либо проведения митинга. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

«В отношении моей доверительницы Навальной составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 („Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры“), ей грозит административный арест на срок до 15 суток», — сказала защитник.

Ранее сообщалось, что Навальную отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. Завтра Щербинский суд определит ей наказание.