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По факту перекрытия дорог в Москве 31 января возбуждено уголовное дело

21:11 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено по факту перекрытия дорог митингующими на несогласованной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному сегодня в 18:00 уголовному делу по 267 УК РФ — воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц», — сказала адвокат.

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