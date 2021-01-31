По факту перекрытия дорог в Москве 31 января возбуждено уголовное дело

21:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено по факту перекрытия дорог митингующими на несогласованной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Задержанный сегодня Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному сегодня в 18:00 уголовному делу по 267 УК РФ — воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц», — сказала адвокат.