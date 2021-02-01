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К концу рабочей недели почти всю территорию России захватит аномальное тепло - Вильфанд

07:30 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аномально теплая погода установится практически на всей территории России с четверга. Исключением станут Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) и столичный регион, где температура, напротив, будет ниже нормы на 2-4 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Положительные аномалии захватывают почти всю территорию России уже в четверг. Температурный фон около нормы будет только в Амурской области, Хабаровске", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура на большей части страны будет на 4-18 градусов выше нормы.Самые заметные аномалии ожидают Урал и юг Западной Сибири.

Однако СЗФО и Московский регион, напротив, ожидает аномальный холод в конце рабочей недели. "В Санкт- Петербурге, Вологде, Пскове температура будет примерно на 3 градуса ниже. В Москве аналогичная ситуация к концу недели - на 2-4 градуса будет ниже нормы", - пояснил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что зима в столице приобретет суровый характер с четверга. Дневная температура в конце недели упадет до 15 градусов мороза.

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