К концу рабочей недели почти всю территорию России захватит аномальное тепло - Вильфанд
07:30 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Положительные аномалии захватывают почти всю территорию России уже в четверг. Температурный фон около нормы будет только в Амурской области, Хабаровске", - сообщил он.
По словам Вильфанда, температура на большей части страны будет на 4-18 градусов выше нормы.Самые заметные аномалии ожидают Урал и юг Западной Сибири.
Однако СЗФО и Московский регион, напротив, ожидает аномальный холод в конце рабочей недели. "В Санкт- Петербурге, Вологде, Пскове температура будет примерно на 3 градуса ниже. В Москве аналогичная ситуация к концу недели - на 2-4 градуса будет ниже нормы", - пояснил метеоролог.
Ранее Вильфанд сообщил, что зима в столице приобретет суровый характер с четверга. Дневная температура в конце недели упадет до 15 градусов мороза.
НОВОСТИ
- 08:20 01.02.2021
- Для поиска следов коронавируса ВОЗ направит новые миссии экспертов
- 08:10 01.02.2021
- Китай не является главной геополитической угрозой для Зеленского
- 07:20 01.02.2021
- В 2023-2024 годах в РФ появятся космические роботы с искусственным интеллектом
- 07:10 01.02.2021
- Патриарх Кирилл: молодежь наша буквально впадает в безумие
- 21:11 31.01.2021
- По факту перекрытия дорог в Москве 31 января возбуждено уголовное дело
- 20:40 31.01.2021
- Юлию Навальную могут арестовать на 15 суток
- 19:50 31.01.2021
- В столичном метро применили систему распознавания лиц для задержания причастных к незаконным акциям
- 19:40 31.01.2021
- COVID-19 обнаружен в сточных водах крупных городов Франции
- 18:31 31.01.2021
- Полицейский в ЦАО спас жизнь мужчине
- 17:19 31.01.2021
- МИД России потребовал от Госдепа США прекратить вмешательство во внутренние дела РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать