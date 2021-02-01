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В 2023-2024 годах в РФ появятся космические роботы с искусственным интеллектом

07:20 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Андроидная техника" планирует, что первые роботы, которые смогут в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами, появятся в 2023-2024 годах. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе организации.

"Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023 - начале 2024 года", - отметили в организации.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас работы по созданию таких решений ведутся. В НПО "Андроидная техника" добавили, что определенные блоки искусственного интеллекта планируется применить при создании робота для открытого космоса "Теледроид". Предполагается, что он в первую очередь будет работать в копирующем режиме и только во вторую - в автономном, так как выполняемые им задачи должны быть подконтрольны человеку.

В октябре прошлого года в НПО "Андроидная техника" сообщили ТАСС, что первый образец робота для открытого космоса начнут испытывать во второй половине 2021 года. Тогда предприятие прорабатывало облик устройства, его компоненты, протоколы стыковки с МКС.

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров рассказал ТАСС, что роботом "Теледроид" будут управлять не только с МКС, но и с Земли, а костюм- аватар усовершенствуют с учетом пожеланий космонавтов.

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