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Китай не является главной геополитической угрозой для Зеленского

08:10 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением о том, что Китай является на данный момент главной геополитической угрозой. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании Эйч-би-оу и информационному порталу "Аксиос", которое вышло в эфир в воскресенье.

Ведущий поинтересовался у Зеленского, согласен ли он с популярным в США мнением о том, что Китай является "геополитической угрозой номер один". "Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не ощущаем", - отметил Зеленский.

"Я считаю, что есть множество разных угроз, которые исходят от сильных государств, - пояснил украинский лидер. - Между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается нечто наподобие холодной войны".

"Мы знаем, что в Украине представлены предприятия из Соединенных Штатов, но в то же время у нас представлен также китайский бизнес", - продолжил Зеленский. "Я уверен, что, вне зависимости от страны или национальности, тот или иной народ, бизнес или страна могут быть представлены в твоем государстве при условии, что они относятся к тебе с уважением, уважают твой народ и границы", - констатировал украинский лидер.

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