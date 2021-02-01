Для поиска следов коронавируса ВОЗ направит новые миссии экспертов
08:20 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"[Нынешний визит экспертов ВОЗ в Китай] - это первый визит, а не отдельно взятое мероприятие, после которого будут расставлены все точки над "и", - сказал он.
"На самом деле, это просто первый визит специалистов. После него последуют еще и другие визиты", - продолжил Дедков. "Сейчас наша задача - просто оценить ту информацию, которая имеется на данный момент, и спланировать работу, которая будет проводиться далее", - резюмировал он.
Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После прибытия они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.
Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Летом прошлого года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии. Результатом этой поездки стала выработка специалистами организации и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ".
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