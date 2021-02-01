Правозащитники сообщили о 5 тысячах задержанных на несогласованных акциях - СМИ
09:00 01.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Правозащитники сообщили о 5 тысячах задержанных на акциях 31 января. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране задержан 5021 человек, из них — более 1,6 тыс. в Москве и более 1,1 тыс. в Петербурге.
МВД пока не называло общее число задержанных, но об этом сообщали отдельные управления ведомства в регионах.
Сегодня в нескольких десятках городов прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В Москве и Санкт-Петербурге были столкновения с полицейскими, возбуждены уголовные дела.
Также СМИ сообщали об открытии уголовного дела после перекрытия дорог в столице, официально эту информацию не подтверждали. Говорит Москва
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