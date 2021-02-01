В Мьянме произошел военный переворот
09:05 01.02.2021 Источник: Русская служба Би-би-си
Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.
В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.
Согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьинт Шве и объявленному по принадлежащему военным телеканалу Myawady TV, государственная власть будет передана главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаингу.
В последние месяцы отношения между руководством страны и армией резко обострились из-за недовольства военных итогами ноябрьских выборов в стране, которые они объявили подтасованными.
На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, законы не будут исполняться. Тогда военные отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот.
Мьянма находилась под властью военных до начала демократических реформ в 2011 году. Русская служба Би-би-си
НОВОСТИ
- 10:00 01.02.2021
- В России проиндексировали социальные пособия
- 09:32 01.02.2021
- РФ имеет технические возможности для автономной работы российского сегмента интернета - Медведев
- 09:20 01.02.2021
- Кравчук предложил вынести на референдум вопрос о Крыме и Донбассе
- 09:00 01.02.2021
- Правозащитники сообщили о 5 тысячах задержанных на несогласованных акциях - СМИ
- 08:20 01.02.2021
- Для поиска следов коронавируса ВОЗ направит новые миссии экспертов
- 08:10 01.02.2021
- Китай не является главной геополитической угрозой для Зеленского
- 07:30 01.02.2021
- К концу рабочей недели почти всю территорию России захватит аномальное тепло - Вильфанд
- 07:20 01.02.2021
- В 2023-2024 годах в РФ появятся космические роботы с искусственным интеллектом
- 07:10 01.02.2021
- Патриарх Кирилл: молодежь наша буквально впадает в безумие
- 21:11 31.01.2021
- По факту перекрытия дорог в Москве 31 января возбуждено уголовное дело
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать