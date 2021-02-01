В Мьянме произошел военный переворот

09:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.

Согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьинт Шве и объявленному по принадлежащему военным телеканалу Myawady TV, государственная власть будет передана главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаингу.

В последние месяцы отношения между руководством страны и армией резко обострились из-за недовольства военных итогами ноябрьских выборов в стране, которые они объявили подтасованными.

На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаинг пригрозил отменить конституцию, если, по его словам, законы не будут исполняться. Тогда военные отрицали, что главнокомандующий угрожал устроить государственный переворот.

Мьянма находилась под властью военных до начала демократических реформ в 2011 году. Русская служба Би-би-си