Кравчук предложил вынести на референдум вопрос о Крыме и Донбассе
09:20 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полпред Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос о неподконтрольных Киеву территориях. В частности, он считает, что на голосование может быть поставлен вопрос об "организации жизни" в отдельных районах Донбасса, а также в Крыму, который еще в 2014 году вошел в состав России.
"Наиболее болезненным сегодня остается вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, <…> война в Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. <…> Народ за то, чтобы Украина была целостным, независимым государством, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".
"Действительно нужно будет вынести [на референдум], чтобы люди сказали <...> как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - добавил Кравчук.
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