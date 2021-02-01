Кравчук предложил вынести на референдум вопрос о Крыме и Донбассе

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полпред Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос о неподконтрольных Киеву территориях. В частности, он считает, что на голосование может быть поставлен вопрос об "организации жизни" в отдельных районах Донбасса, а также в Крыму, который еще в 2014 году вошел в состав России.

"Наиболее болезненным сегодня остается вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, <…> война в Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. <…> Народ за то, чтобы Украина была целостным, независимым государством, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".

"Действительно нужно будет вынести [на референдум], чтобы люди сказали <...> как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - добавил Кравчук.