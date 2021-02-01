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Китайский политолог считает, что упадок США будет происходить по сценарию распада Британской империи

10:05 01.02.2021 Источник: РБК

Соединенные Штаты ожидает упадок, который будет проходить по сценарию распада Британской империи. Об этом заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун в интервью журналу Spiegel.

По словам Сюэтуна, все империи в истории проходили три фазы: рассвет, застой и упадок. Поэтому его не удивит аналогичный процесс в США.

«Великобритания долгое время была ведущей державой в мире, ее упадок протекал очень медленно, он длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся, как стекло, упавшее на землю. Я думаю, что падение США будет больше похоже на падение Британской империи», — сказал политолог.  РБК

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