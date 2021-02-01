В парламенте Норвегии поддержали выдвижение Навального на Нобелевскую премию мира - СМИ

10:20 Источник: Эхо Москвы

В парламенте Норвегии, как передает Reuters, поддержали выдвижение Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Выдвигать кандидатов могут парламентарии и члены правительств, профессора вузов, обладатели премии, бывшие и нынешние члены и советники Нобелевского комитета.

Официально имена номинантов держатся в секрете 50 лет. Эхо Москвы