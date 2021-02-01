В парламенте Норвегии поддержали выдвижение Навального на Нобелевскую премию мира - СМИ
10:20 01.02.2021 Источник: Эхо Москвы
В парламенте Норвегии, как передает Reuters, поддержали выдвижение Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Выдвигать кандидатов могут парламентарии и члены правительств, профессора вузов, обладатели премии, бывшие и нынешние члены и советники Нобелевского комитета.
Официально имена номинантов держатся в секрете 50 лет. Эхо Москвы
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комментарии(1)
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Александр Чирухин 10:43 01.02.2021
Как им понравился Навальный и иже с ним Тихановская
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