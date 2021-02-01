Медведев назвал себя еще достаточно молодым, чтобы становиться пожизненным сенатором
10:32 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пока не намерен воспользоваться своим правом как бывшего президента стать пожизненным сенатором.
"Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, отвечая на вопрос, воспользуется ли он правом стать пожизненным сенатором.
Он обратил внимание на сам термин "пожизненное сенаторство", отметив, что это предполагает работу, которая дается бывшему президенту до конца дней.
"Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют", - пояснил зампред Совбеза.
Медведев подчеркнул, что занимается сейчас другими вопросами. "И мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи", - заключил он.
Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, который в том числе предусматривает появление там пожизненных сенаторов и дает право прекратившим свои полномочия президентам входить в состав верхней палаты на основании заявления. Таким образом порядок формирования Совфеда был приведен в соответствие с принятыми поправками к Конституции РФ. Как ранее заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, закон не ставит каких-то временных рамок для подачи экс-президентом заявления на пожизненное сенаторство.
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