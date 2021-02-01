Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным
11:00 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура поддержит в Симоновском суде представление Федеральной службы исполнения наказаний о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В надзорном ведомстве напомнили, что с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки с 24 сентября 2020 года из медцентра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, ни разу не явившись на регистрацию, после чего ФСИН объявила его в розыск и внесла представление в суд о замене наказания. "Данное представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании", - сообщили в Генпрокуратуре.
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