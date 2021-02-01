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ЕС осудил госпереворот в Мьянме и призвал освободить задержанных

12:00 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с осуждением государственного переворота в Мьянме и указал на необходимость освободить задержанных.

"Я решительно осуждаю переворот в Мьянме и призываю военных освободить всех, кто был незаконно задержан <...>. Необходимо уважать результаты выборов и восстановить демократический процесс", - написал он в понедельник в "Твиттере".

В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что королевство рассмотрит "с партнерами по ЕС дальнейшие действия в связи с этими событиями".

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