ЕС осудил госпереворот в Мьянме и призвал освободить задержанных
12:00 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с осуждением государственного переворота в Мьянме и указал на необходимость освободить задержанных.
"Я решительно осуждаю переворот в Мьянме и призываю военных освободить всех, кто был незаконно задержан <...>. Необходимо уважать результаты выборов и восстановить демократический процесс", - написал он в понедельник в "Твиттере".
В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что королевство рассмотрит "с партнерами по ЕС дальнейшие действия в связи с этими событиями".
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