0
0
199
НОВОСТИ

Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям

11:32 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Сделать это предписано до 1 августа 2021 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

13:05 01.02.2021
Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале Госуслуг 31 января - Чернышенко
0
0
13:00 01.02.2021
Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России - Песков
0
19
12:32 01.02.2021
В Испании 500 детей подверглись насилию со стороны служителей церкви с 1927 года - СМИ
0
75
12:20 01.02.2021
"Дальневосточный гектар" на данный момент получили 88,5 тыс человек
0
90
12:05 01.02.2021
Путин поручил подумать об административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму
0
129
12:00 01.02.2021
ЕС осудил госпереворот в Мьянме и призвал освободить задержанных
0
124
11:20 01.02.2021
В России выявили 17 648 заразившихся коронавирусом за сутки
0
158
11:05 01.02.2021
Госсекретарь при МИД Франции назвал недостаточными введенные против РФ санкции ЕС
0
266
11:00 01.02.2021
Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным
0
224
10:32 01.02.2021
Медведев назвал себя еще достаточно молодым, чтобы становиться пожизненным сенатором
0
234

Возврат к списку