Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям
11:32 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в РФ. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года.
"Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Сделать это предписано до 1 августа 2021 года.
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