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В России выявили 17 648 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 648, что является минимальным показателем с 28 октября 2020 года. Общее количество инфицированных достигло 3 868 087, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,46%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 169, до 3 318 173. Уже неделю количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 85,8% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 437 против 485 днем ранее. Всего от инфекции умерли 73 619 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,9%, следует из данных штаба.

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