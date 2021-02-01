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Путин поручил подумать об административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму

12:05 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин попросил Верховный суд и Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по статье УК РФ о публичных призывах к экстремизму. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Административная преюдиция предполагает, что уголовная ответственность наступает только в случае повторного совершения одного и того же правонарушения.

"Рекомендовать Верховному суду РФ <…> проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье", - говорится в одном из поручений по итогам заседания 10 декабря 2020 года президентского Совета по правам человека. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 июня.

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