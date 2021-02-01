Путин поручил подумать об административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму
12:05 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин попросил Верховный суд и Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по статье УК РФ о публичных призывах к экстремизму. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.
Административная преюдиция предполагает, что уголовная ответственность наступает только в случае повторного совершения одного и того же правонарушения.
"Рекомендовать Верховному суду РФ <…> проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье", - говорится в одном из поручений по итогам заседания 10 декабря 2020 года президентского Совета по правам человека. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 июня.
НОВОСТИ
- 13:05 01.02.2021
- Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале Госуслуг 31 января - Чернышенко
- 13:00 01.02.2021
- Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России - Песков
- 12:32 01.02.2021
- В Испании 500 детей подверглись насилию со стороны служителей церкви с 1927 года - СМИ
- 12:20 01.02.2021
- "Дальневосточный гектар" на данный момент получили 88,5 тыс человек
- 12:00 01.02.2021
- ЕС осудил госпереворот в Мьянме и призвал освободить задержанных
- 11:32 01.02.2021
- Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям
- 11:20 01.02.2021
- В России выявили 17 648 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:05 01.02.2021
- Госсекретарь при МИД Франции назвал недостаточными введенные против РФ санкции ЕС
- 11:00 01.02.2021
- Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным
- 10:32 01.02.2021
- Медведев назвал себя еще достаточно молодым, чтобы становиться пожизненным сенатором
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать