0
0
90
НОВОСТИ

"Дальневосточный гектар" на данный момент получили 88,5 тыс человек

12:20 01.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В кабмине назвали число взявших «дальневосточный гектар». По данным пресс-службы вице-премьера Юрия Трутнева, бесплатный участок земли с начала реализации программы в собственность оформили 88,5 тысячи человек.

Из них чуть более 11 тысяч сделали это в прошлом году.

Программа «Дальневосточный гектар» даёт возможность гражданам России бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке. В течение первого года заявителю нужно определиться с видом использования земли, через три года задекларировать освоение, а после пяти лет участок можно оформить в собственность или в длительную аренду.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 01.02.2021
Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале Госуслуг 31 января - Чернышенко
0
0
13:00 01.02.2021
Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России - Песков
0
19
12:32 01.02.2021
В Испании 500 детей подверглись насилию со стороны служителей церкви с 1927 года - СМИ
0
75
12:05 01.02.2021
Путин поручил подумать об административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму
0
129
12:00 01.02.2021
ЕС осудил госпереворот в Мьянме и призвал освободить задержанных
0
124
11:32 01.02.2021
Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям
0
199
11:20 01.02.2021
В России выявили 17 648 заразившихся коронавирусом за сутки
0
158
11:05 01.02.2021
Госсекретарь при МИД Франции назвал недостаточными введенные против РФ санкции ЕС
0
266
11:00 01.02.2021
Прокуратура поддержит представление ФСИН о замене Навальному условного срока реальным
0
224
10:32 01.02.2021
Медведев назвал себя еще достаточно молодым, чтобы становиться пожизненным сенатором
0
234

Возврат к списку