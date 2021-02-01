"Дальневосточный гектар" на данный момент получили 88,5 тыс человек

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В кабмине назвали число взявших «дальневосточный гектар». По данным пресс-службы вице-премьера Юрия Трутнева, бесплатный участок земли с начала реализации программы в собственность оформили 88,5 тысячи человек.

Из них чуть более 11 тысяч сделали это в прошлом году.

Программа «Дальневосточный гектар» даёт возможность гражданам России бесплатно получить земельный участок на Дальнем Востоке. В течение первого года заявителю нужно определиться с видом использования земли, через три года задекларировать освоение, а после пяти лет участок можно оформить в собственность или в длительную аренду. Говорит Москва