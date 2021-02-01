В Испании 500 детей подверглись насилию со стороны служителей церкви с 1927 года - СМИ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 500 несовершеннолетних стали жертвами насилия или неподобающего поведения в Испании со стороны служителей католической церкви с 1927 года. Об этом сообщила в понедельник газета "Паис".

Ранее Общество Иисуса признало, что по меньшей мере 81 несовершеннолетний пострадал из-за насилия со стороны 65 иезуитов в Испании в период с 1927 по 2020 год. Издание обратилось в десять религиозных конгрегаций, и семь из них сообщили, что также проводили или проводят подобные расследования.

Газета провела собственный подсчет таких случаев, который основан на судебных приговорах, данных СМИ и собственных расследованиях. По сведениям "Паис", речь идет о 221 деле и не менее 500 жертвах насилия с 1927 года.