Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается заявлений американских представителей в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать", - сказал представитель Кремля.