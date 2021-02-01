Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России - Песков
13:00 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается заявлений американских представителей в отношении незаконных акций, которые проходили в нашей стране, то мы не готовы воспринимать, прислушиваться к заявлениям американцев на этот счет. И не будем этого делать", - сказал представитель Кремля.
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