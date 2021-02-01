Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале Госуслуг 31 января - Чернышенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась в воскресенье, 31 января, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства.

"В воскресенье, 31 января, на портале Госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от Covid-19. До этого момента, с 18 января, услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг", - сказал вице-премьер.