0
0
143
НОВОСТИ

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

13:20 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравил его с годовщиной интронизации и подарил букет цветов.

"Очень рад вас видеть в добром здравии, благодарю вас", - ответил на поздравления патриарх. "Как настроение?" - спросил Путин предстоятеля Русской православной церкви. "Хорошее", - ответил ему Кирилл.

27 января 2009 г. Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является Кирилл.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 01.02.2021
Три турецких солдата погибли во время нападения на их пост в сирийском Идлибе
0
28
14:12 01.02.2021
Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ
0
43
14:00 01.02.2021
Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. рублей за нарушение правил митинга
0
92
13:32 01.02.2021
Нью-Йорк может затопить к концу века - климатолог
0
129
13:05 01.02.2021
Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале Госуслуг 31 января - Чернышенко
0
162
13:00 01.02.2021
Москва не готова прислушиваться к заявлениям из США по поводу митингов в России - Песков
0
202
12:32 01.02.2021
В Испании 500 детей подверглись насилию со стороны служителей церкви с 1927 года - СМИ
0
180
12:20 01.02.2021
"Дальневосточный гектар" на данный момент получили 88,5 тыс человек
0
181
12:05 01.02.2021
Путин поручил подумать об административной преюдиции по статье о призывах к экстремизму
0
227
12:00 01.02.2021
ЕС осудил госпереворот в Мьянме и призвал освободить задержанных
0
207

Возврат к списку