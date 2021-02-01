Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
13:20 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин встретился в понедельник в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, поздравил его с годовщиной интронизации и подарил букет цветов.
"Очень рад вас видеть в добром здравии, благодарю вас", - ответил на поздравления патриарх. "Как настроение?" - спросил Путин предстоятеля Русской православной церкви. "Хорошее", - ответил ему Кирилл.
27 января 2009 г. Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом, а 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Она впервые прошла в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является Кирилл.
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