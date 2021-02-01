Суд оштрафовал Юлию Навальную на 20 тыс. рублей за нарушение правил митинга
14:00 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Щербинский суд Москвы оштрафовал супругу блогера Алексея Навального Юлию на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации либо проведения митинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд признал Юлию Навальную виновной по ч. 6.1 ст. 20.2 ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры") КоАП РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - сказали в суде.
В минувшее воскресенье полицейские задержали Навальную во время несогласованного шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где содержится ее супруг. Она была доставлена в отдел полиции "Щербинский" УВД по ТиНАО столичного ГУ МВД и отпущена под обязательство о явке. Навальная также была задержана на незаконной акции 23 января - тогда ее доставили в полицию и отпустили без составления протокола.
МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
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