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НОВОСТИ

Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

14:12 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт ч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте компании- оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Россия: экспорт 0 МВт ч, импорт 200 МВт ч", - сообщила компания.

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