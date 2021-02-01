Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок в настоящее время составляет около 200 МВт ч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте компании- оператора энергосистемы страны "Укрэнерго".

"Россия: экспорт 0 МВт ч, импорт 200 МВт ч", - сообщила компания.