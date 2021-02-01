Три турецких солдата погибли во время нападения на их пост в сирийском Идлибе
14:32 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные боевики предприняли в понедельник вооруженную вылазку против турецких войск в сирийской провинции Идлиб. Как сообщило агентство САНА, боевики на мотоциклах атаковали пост турецких военных в Айн-эль-Хамра рядом с городом Мхамбель. В результате, по данным агентства, погибли трое турецких солдат. Со стороны Анкары информации об этой вылазке не поступало.
Идлиб является единственным регионом Сирии, большую часть которого контролируют вооруженные формирования сирийской оппозиции и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других областей страны переместились боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие.
С 6 марта 2020 года в Идлибе и соседних с ним районах Латакии, Хамы и Алеппо действует перемирие. Турецкие войска создали на территории провинции около 20 наблюдательных постов.
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