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Более 20 участников террористических ячеек уничтожены в прошлом году на Северном Кавказе

15:12 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 участников ячеек террористических группировок уничтожены в 2020 году на Северном Кавказе, задержаны более 70 пособников бандитов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержаны более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки войск Росгвардии обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья", - говорится в сообщении ведомства.

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