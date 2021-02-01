Более 20 участников террористических ячеек уничтожены в прошлом году на Северном Кавказе
15:12 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 20 участников ячеек террористических группировок уничтожены в 2020 году на Северном Кавказе, задержаны более 70 пособников бандитов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В 2020 году было нейтрализовано более 20 участников террористических ячеек, задержаны более 70 пособников бандитов, а также более 480 граждан, находящихся в розыске. Военнослужащими и сотрудниками группировки войск Росгвардии обнаружено и уничтожено более 100 объектов инфраструктуры бандподполья", - говорится в сообщении ведомства.
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