Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник не исключил установления уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ.

"Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать призыв основанного блогером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к США ввести санкции против ряда российских лиц.

"Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", - добавил Володин, имея в виду принятый в первом чтении в 2018 году проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ.