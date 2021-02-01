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Более 1 млн россиян живет с диагнозом ВИЧ - Голикова

16:12 01.02.2021 Источник: Интерфакс

В России 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В России на 31 декабря 2020 года, это предварительные данные, официальные будут позже, зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ", - сказала Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере в понедельник.

Она отметила, что более 60% болеющих - это мужчины. Наибольшее количество зараженных среди россиян - в возрасте 30-44 лет. Средний возраст умерших с ВИЧ вырос на год и составил 39 лет, сказала Голикова.

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