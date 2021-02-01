США не имеют отношения к акциям протеста в России - Блинкен
16:32 01.02.2021 Источник: Интерфакс
Вашингтон не причастен к протестным акциям в России, они вызваны внутренними проблемами страны, заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Российское руководство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в нем. Дело в руководстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадежности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им (властям) следует смотреть внутрь, а не вовне", - сказал он, комментируя заявление МИД России с требованием к госдепу США и американскому посольству в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.
Он заявил, что "глубоко обеспокоен жестоким подавлением" протестов в России, а также арестами протестующих по всей стране.
По его словам, на данный момент США, помимо ситуации с Навальным, рассматривают варианты реагирования на прочие "российские действия, которые вызывают беспокойство".
Накануне МИД России потребовал от госдепа США и американского посольства в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела РФ.
"Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в фейсбуке ведомства в связи с заявлениями американской стороны в поддержку несанкционированных акций в России.
"Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - подчеркнули на Смоленской площади.
"Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Энтони Блинкеном - ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона", - отметили в МИД РФ.
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