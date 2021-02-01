Израиль завершил испытания модернизированной системы ПВО "Железный купол"

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные успешно завершили серию испытаний модернизированной версии системы противовоздушной обороны "Железный купол". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны еврейского государства.

"Организация по противоракетной обороне Израиля и Управление исследований и разработок Министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы "Железный купол". Испытания проводились по нескольким сценариям, имитирующим сложные угрозы, которым система "Железный купол" будет противостоять во время конфликтов как на суше, так и на море", - говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что в испытаниях, которые "проводились на военной базе в центре Израиля", участвовали ВВС и военно-морские силы еврейского государства. "Ожидается постановка модернизированных установок "Железного купола" на вооружение ВВС Израиля", после чего системы будут размещены на новейших корветах ВМС еврейского государства "Саар-6", добавили в пресс-службе.

"Железный купол" является системой ПРО, предназначенной для защиты от неуправляемых ракет дальностью от 4 до 70 км. Система находится на вооружении Армии обороны Израиля с 2011 года. Она активно применяется, в частности, для перехвата ракет, которые радикалы из сектора Газа запускают по израильской территории.

В эшелонированной противовоздушной обороне Израиля система ПРО "Хец" ("Стрела") предназначена для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности, установка "Праща Давида" предназначена для перехвата ракет от малой до средней дальности, а система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты малой дальности.