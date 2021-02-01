В Мьянме военные удерживают парламентариев в их резиденции - Reuters
17:12 01.02.2021 Источник: Эхо Москвы
В Мьянме военные удерживают парламентариев в их резиденции, — сообщает агентство Reuters. Грузовики заблокировали выезды из жилого комплекса. Ситуация остается крайне напряженной.
Военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год и смещении руководства страны. Они объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Задержаны около 30 человек, включая президента Мьянмы. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал действия военных попыткой сменить законную власть.
Российские дипломаты утверждают, что никто из находящихся в Мьянме россиян к ним за помощью не обращался. По данным посольства, сейчас в стране работают около 50 российских специалистов, там также отдыхают около 20 туристов из России. Эхо Москвы
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