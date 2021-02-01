ЦБ до 1 апреля направит в бюджет РФ оставшиеся 200 млрд руб. после продажи Сбербанка

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России до 1 апреля 2021 года направит в федеральный бюджет последний транш в размере 200 млрд рублей от средств, полученных в результате сделки по продаже Сбербанка, следует из материалов Минфина РФ.

"Банк России направит в федеральный бюджет 200 млрд рублей, полученные от сделки по продаже Сбербанка, до 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение, которое подготовил Минфин России по согласованию с Банком России, утвердило правительство РФ", - отмечается в материалах министерства.

Эти средства уже заложены в доходы федерального бюджета на 2021 год. Их планируется направить на реализацию общенационального плана восстановления экономики, в том числе на выполнение социальных обязательств государства.