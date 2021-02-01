В аэропорту Тюмени неизвестные выпустили сигнальную ракету в совершавший посадку самолет
18:00 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестные выпустили светосигнальную ракету в сторону самолета, который совершал посадку в аэропорту Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Выпущена светосигнальная ракета зеленого света. По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сообщили в пресс-службе.
В аэропорту ТАСС сообщили, что все прибывшие воздушные судна посадку совершили штатно.
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