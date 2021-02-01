Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина

19:20 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером возложил цветы к могиле первого президента России Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище.

В общении с журналистами глава государства отметил, что Ельцин был человеком, который никогда не боялся брать на себя ответственность.

"Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложны периодов ее истории, можно сказать, в критический момент, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целого", - заметил он.

"Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения, либо критиковать за отсутствие каких-то своевременных решений. Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от того груза ответственности, который лег на его плечи, был возложен на его плечи судьбой", - добавил Путин.

Он выразил уверенность, что страна должна помнить о таких людях, как Ельцин, и заявил, что сам о нем никогда не забудет.

В России проходят мемориальные мероприятия, приуроченные к 90-летию Ельцина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин также планирует пообщаться по телефону с супругой первого президента Наиной Ельциной.