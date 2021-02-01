Неизвестный с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе, есть раненые - ТВ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом человек напал на пассажиров метро на станции "Западный вокзал" в брюссельской коммуне Моленбек. Как сообщил телеканал RTL есть раненые, нападавший "нейтрализован полицией".

В коммуне Моленбек проживает многочисленная община выходцев из стран Ближнего Востока и Африки.