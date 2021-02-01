Неизвестный с ножом напал на пассажиров метро в Брюсселе, есть раненые - ТВ
20:00 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженный ножом человек напал на пассажиров метро на станции "Западный вокзал" в брюссельской коммуне Моленбек. Как сообщил телеканал RTL есть раненые, нападавший "нейтрализован полицией".
В коммуне Моленбек проживает многочисленная община выходцев из стран Ближнего Востока и Африки.
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