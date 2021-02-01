Конференция левых сил выступила за сохранение консервативных ценностей и цензуру в СМИ
20:40 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегаты второй Всероссийской конференции левых и патриотических сил "Время, вперед!" приняли политическое заявление об идеологических постулатах для объединенной партии "Справедливая Россия - За правду".
В документе, который имеется в распоряжении ТАСС, содержится призыв к сохранению традиционных семейных ценностей, защите соотечественников за рубежом, присоединению ДНР и ЛНР к России. Кроме того, делегаты выступили за закрепление гарантированного права на труд, отмену ЕГЭ и против "переписывания истории".
Участники конференции также призвали к введению цензуры в СМИ и в интернете.
В качестве "незыблемых ценностей" провозглашаются суверенитет, человек труда, русская культура, социальные обязательства государства.
В заявлении также говорится о готовности "целого ряда партий и движений" присоединиться к коалиции левых сил.
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