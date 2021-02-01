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Годовая инфляция в РФ продолжила ускоряться, достигнет пика в феврале - департамент ЦБ

21:20 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в начале года продолжила ускоряться и достигнет пика в феврале. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"В начале 2021 г. годовая инфляция продолжит ускоряться и предположительно достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 г.", - говорится в документе. Согласно прогнозу Банка России, инфляция снизится до диапазона 3,5-4% к концу 2021 г.

В материалах регулятора также отмечается, что замедлению месячного роста цен в дальнейшем должны поспособствовать ожидаемое постепенное смещение баланса краткосрочных факторов от проинфляционных к дезинфляционным. Кроме того, отсутствие резкой просадки в динамике потребительской активности на фоне перспектив возврата экономики к восстановительному росту в первом полугодии 2021 г., особенно в случае эффективности массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, сдержит дезинфляционное влияние на стороне спроса.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России, указывается в материалах.

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