Доставлять пьяных в вытрезвители будут только в беспомощном состоянии - Минздрав РФ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помещение в состоянии сильного опьянения в вытрезвители будет производиться только в случае, когда человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни угрожает опасность. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В декабре 2020 года Госдума приняла федеральный закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей, - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.

"Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минздраве также отметили, что решение о создании вытрезвителей принимает субъект РФ с учетом региональной потребности, в некоторых регионах такие учреждения уже функционируют. "Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях", - добавили в пресс-службе.