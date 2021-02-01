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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

22:40 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", - сообщили в штабе.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.

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