Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля
22:40 01.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года", - сообщили в штабе.
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.
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