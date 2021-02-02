Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $57 за баррель
09:00 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19% и достигла $57,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:51 мск.
В последний раз цена Brent находилась выше $57 за баррель 13 января текущего года.
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