Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $57 за баррель

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19% и достигла $57,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:51 мск.

В последний раз цена Brent находилась выше $57 за баррель 13 января текущего года.