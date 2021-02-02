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Косово установило дипотношения с Израилем и пообещало открыть посольство в Иерусалиме

09:05 02.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Косово установило дипотношения с Израилем и пообещало открыть свое посольство в Иерусалиме в ближайшее время. Это частично признанное государство на Балканах – одна из мусульманских стран, нормализовавших отношения с Израилем в последние недели президентства Дональда Трамп при посредничестве его команды. Именно при Трампе в 2017-м США одними из первых перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Многие страны признают суверенитет Израиля только над западной половиной города, а восточную официально считают оккупированной частью Палестины.  Эхо Москвы

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