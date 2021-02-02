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Минпромторг предложил оказывать "продовольственную" поддержку нуждающимся гражданам

09:20 02.02.2021 Источник: Известия

Нуждающиеся граждане могут получить продовольственную поддержку от государства. Доклад с такими предложениями Минпромторг направил в правительство. Об этом «Известиям» рассказал собеседник в кабмине, информацию подтвердили в министерстве. По данным источника, Минпромторг предложил ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Помощь от государства могут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.

Ранее правительство неоднократно обсуждало вопрос о введении продуктовых карточек. Однако сейчас в пресс-службе кабинета министров заявили, что этот вопрос не рассматривается. Впрочем, по мнению экспертов, эти меры могли бы стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты питания.  Известия

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