США продолжат оказывать военную помощь Киеву - госсекретарь
09:32 02.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса
«Госсекретарь отметил [наличие] со стороны обеих партий мощной поддержки Украины и [заявил о] приоритете, который США придают [вопросам] суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь [со стороны] США Украине», — говорится в сообщении.
По словам Прайса, глава американского внешнеполитического ведомства также «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации [принципа] верховенства закона» и осуществлении экономических реформ. «Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму», — заявил Прайс. Эхо Москвы
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