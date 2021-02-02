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НОВОСТИ

США продолжат оказывать военную помощь Киеву - госсекретарь

09:32 02.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал, что Вашингтон продолжит активно оказывать военную и экономическую помощь Киеву. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса

«Госсекретарь отметил [наличие] со стороны обеих партий мощной поддержки Украины и [заявил о] приоритете, который США придают [вопросам] суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь [со стороны] США Украине», — говорится в сообщении.

По словам Прайса, глава американского внешнеполитического ведомства также «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации [принципа] верховенства закона» и осуществлении экономических реформ. «Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму», — заявил Прайс.  Эхо Москвы

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