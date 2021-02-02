Число преступлений с пластиковыми картами выросло в 5,5 раза за год
10:00 02.02.2021 Источник: Известия
В МВД объяснили это активным применением таких инструментов, появлением новых методов мошенничества и поведением самих пострадавших. Опрошенные эксперты подтверждают взрывной рост преступлений и предлагают выработать алгоритм действий при столкновении со злоумышленниками.
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