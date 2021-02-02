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НОВОСТИ

Число преступлений с пластиковыми картами выросло в 5,5 раза за год

10:00 02.02.2021 Источник: Известия

В 2020-м количество преступлений с использованием пластиковых карт достигло 190,2 тыс., что в 5,5 раза больше показателей предыдущего года, сообщается в данных МВД, с которыми ознакомились «Известия». Также отмечается существенный рост деяний, совершенных с применением интернета и мобильной связи. В целом за год количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий достигло 510,4 тыс.

В МВД объяснили это активным применением таких инструментов, появлением новых методов мошенничества и поведением самих пострадавших. Опрошенные эксперты подтверждают взрывной рост преступлений и предлагают выработать алгоритм действий при столкновении со злоумышленниками.

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